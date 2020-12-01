AVM'lerde HES kodlu giriş başladı (2) - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen ' HES ' kodu uygulamasına başlandı. Bakırköy 'deki AVM'ye gelenler, kapıdaki görevliler tarafından 'HES' kodu sorgulamasıyla içeriye alındı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen 'HES' kodu uygulamasına başlandı. Bakırköy'deki bir AVM'ye gelen vatandaşlara, kapıdaki görevliler tarafından 'HES' kodları olup olmadıkları soruldu. 'HES' kodlarını gösteren vatandaşlar, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek içeriye alındı. AVM'ye gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

"DAHA GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

AVM'ye gelen Esra Güner, " Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Bulaşıcı hastalığı olanları bu şekilde tespit etmiş olacaklar. Bizlerde daha güvenli alışveriş yapmış olacağız. 'HES' koduyla insanlar daha rahat dolaşacaklar. Kimin hasta olup olmadığını görüyor olacağız" dedi.

"UYGULAMADAN GAYET MENUNUZ"AVM müdürü Mehmet Köklü, "Alışveriş merkezimizde dün alınan kararlar gereği bu sabah itibariyle 'HES' kodu uygulamasına başladık. Bu uygulamanın bize en büyük faydası, alışveriş merkezine gelen misafirlerimize daha güvenli bir alışveriş yapma imkanını sunuyoruz. İçeriye giren ziyaretçilerimize kendi 'HES' kodlarını girerek riskli olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Risksiz olan misafirlerimizi içeriye kabul ediyoruz. Bu uygulamadan gayet memnunuz. Ziyaretçimizin riskli bir durumda olduğunu görürsek, uygun bir dille en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini ve evde kalmalarını söylüyoruz" dedi.



- İstanbul