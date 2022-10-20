Denizli'de AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Denizli'de AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın yaşamını yitirdi

20.10.2022 07:02

Denizli'de bir AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde bulunan Yeliz Yeder Can, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Can'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kapanmak üzere olan AVM'de meydana gelen feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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