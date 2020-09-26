Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı

Son dakika haberi: TOKAT'ta dün çıkan, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen alışveriş merkezindeki yangınla ilgili hasar tespit çalışması başladı.

Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı, System.String[]
TOKAT'ta dün çıkan, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen alışveriş merkezindeki yangınla ilgili hasar tespit çalışması başladı. 140 çalışanın bulunduğu AVM'deki maddi zararın büyük olduğu belirtiliyor.

Çevre Yolu Bedestenlioğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde dün sabah elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın 15 itfaiye, 2 arazöz ve 2 TOMA'nın müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından AVM'de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 12 bin metrekare kapalı alanı olan AVM' de yangın sonrası büyük zarar meydana geldi.

'BÜYÜK BİR KAZA, YARAYI SARACAĞIZ'

Hasar tespit çalışmalarının başladığını ve tahmini zararlarının yaklaşık 30 milyon lira civarında olduğunu belirten işletme sahibi Serkan İbiş, "Geldiğimizde mağazanın sadece giriş katında, solda 100 metrekare alanda yangının olduğunu fark ettik. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın biraz bastırıldı ama arka tarafta hırdavat ve plastik bölüme sıçrayınca çok daha hızlı büyüdü, diğer kısımlara yayıldı. Oradaki yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla üst kata sıçradı. Yangın üst kattaki halı ve mobilya bölümüne ulaşınca arka tarafındaki depomuza sıçradı. Büyük bir yangındı. İtfaiye ekiplerinin gayreti ve çabası yetersiz kaldı. Büyük bir kayıp verdik. Şu anki tahminimiz depo ve mağazamızın stoklarımızdaki kayıtlara bakıyoruz 25 ile 30 milyon lira arasında net bir kaybımızın olduğunu görüyoruz. Burada aktif çalışan 35 personelimiz vardı. Toplamda 140 personelimiz var. Arkadaşlarımız şu anda keşif yapıyorlar. Olay yeri inceleme araştırmasını yapıyor. Büyük bir kaza, inşallah yarayı saracağız" dedi.


- Tokat
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı
Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı

İtfaiye, Yangın, Sabah, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AVM yangınında hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

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