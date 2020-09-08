Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberi... Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 1770'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüsü kaptıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısının da 6 artarak 1321'e ulaştığı kaydedildi.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, ilk kez 24 saat içinde 45 Kovid-19 vakasına rastlandığını, bunun bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu belirtti.

Ezurgbaia, son günlerde en fazla vakanın Acara bölgesinde görüldüğünü ve bu bölgenin "kırmızı alan"a dahil edildiğini duyurdu.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 411 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 140 bin 479'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 42 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 57 artışla 2 bin 934'e yükseldiğini kaydetti.

Virüse yakalanan 434 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 940 artarak 63 bin 546'ya ulaştığını ifade etti.

Stepanov, hastanede Kovid-19 tedavisi gören hasta sayısının temmuz ayına nazaran iki kattan fazla artarak 8 bine yaklaştığını aktardı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" kategorilerine ayrılıyor. Her kategorideki bölgede Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 2 bin 836 kişide virüs görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 110 artarak 44 bin 107'ye, ölü sayısının 4 artarak 356'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 63 artarak 41 bin 594'e ulaştığı ve böylece hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 157 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana 300 civarında görülüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 108 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 953'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 903'e yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 40 bin 592 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 182 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 44 bin 526'ya çıktı.

Son 24 saatte 198 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 158'e ulaştı.

Virüsten bir kişinin daha ölmesiyle toplam 1061 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, Kovid-19 hastalarından 551'i hastanede, 2 bin 627'si de evde tedavi görüyor.

Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve düğün yapma yasağını ihlal eden kafe ve restoranlar denetlenmeye başladı.

Koronavirüs ile Mücadele Karargahı da ülkede 4 Ekim'de yapılacak parlamento seçim kampanyasını başlatan siyasi partilere salgına karşı belirlenen kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Oş ve Narın kentlerinde Kovid-19 hastanelerinin inşası sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 64 artarak 106 bin 425'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 239 artarak 99 bin 893'e ulaştı.

33'u çocuk 4 bin 892 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 142 kişinin sağlık durumu ağır, 16 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1634 kişi hayatını kaybetti.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 16 artarak 27 bin 778, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 315 oldu.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 176'ya ulaştı.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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