Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 497 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 184 bin 734'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 45 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 63 artışla 3 bin 705 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 711 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1769 artarak 81 bin 670'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 366 artarak 53 bin 51'e, ölü sayısının ise 1 artarak 443'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 157 artarak 49 bin 224 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 384 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 227 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 4 bin 181'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısının 69 artarak 1643'e, ölenlerin sayısının 1 artarak 24'e çıktığı belirtildi.

Ülkede toplam 5 bin 390 kişi karantinada, 836 kişi de hastanelerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 630'a çıktı.

Virüsten 108 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 904'e ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 400 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 107 bin 450'ye yükseldi.

Virüsten 155 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 219'a, ölenlerin sayısı 4 artarak 1707'ye çıktı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 364 artarak 31 bin 532'ye ulaştı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 66 artarak 26 bin 805'e ulaştı.

Bugüne kadar zatürre nedeniyle 345 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 3 bini aşkın zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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