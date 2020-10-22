Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

22.10.2020 18:45
Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 777 artarak 69 bin 568'e, ölenlerin sayısının ise 11 artışla 1641'e yükseldiği belirtildi.

Vakalardan 7 bin 873'ünün evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, virüsten ölenlerden 45'inin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 720 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 50 bin 422'ye ulaştığı ifade edildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 20 artarak 2 bin 547'ye çıktı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 738 artarak 90 bin 380'e, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 945'e yükseldi.

Kovid-19'dan 596 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 81 bin 501'e ulaştı.

Ülkede 7 bin 934 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 104 artarak 64 bin 439'a, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 540'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 235 artarak 61 bin 658 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 241 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 653'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 1 artarak 81'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 56 artarak 9 bin 724'e yükseldi.

Ülkede 848 kişi tedavi altında tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan'da ekimin başında yabancılar için ülkeye girişte uygulanan Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge taşıma zorunluluğu Kazakistan vatandaşları için de getiriliyor.

Ülkenin Ulaştırmada Devlet Sıhhi Başhekimi Sadvakas Baygabulov, 26 Ekim'den itibaren havayoluyla ülkeye dönen vatandaşların yanında geçerlilik süresi 72 saati doldurmayan Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge taşımak zorunda olduğunu, belgesi olmayanların uçağa alınmayacağını bildirdi.

6 Ekim'den itibaren yurt dışından dönen ve yanında Kovid-19 test belgesi olmayan Kazak vatandaşlar, test yaptırmak üzere 2 günlük karantinaya alınıyordu.

Kazakistan'da bugüne kadar 109 bin 907 Kovid-19 vakası tespit edilmiş bunun 105 bin 385'i iyileşmiş, 1806'sı hayatını kaybetmişti.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede artan vaka sayılarına ilişkin sağlık sisteminin günlük 15 bin vakaya kadar kaldırabileceğini belirtti.

Sıkı karantina uygulamasının ülke ekonomisini tamamen durdurabileceğine işaret eden Zelenskiy, dolayısıyla bu konunun gündemde olmadığını söyledi.

Zelenskiy, ülkede klinik deneme süreci devam eden aşıyı denemelerin başarılı olması halinde kendisinde denemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 53 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanarak vaka sayısı 322 bin 879'a çıkmıştı.

Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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