Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

28.10.2020 20:23
Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: NUR Belarus, Moldova, Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Belarus, Moldova, Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 936 artarak 95 bin 545'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 4 artışla 969'ya yükseldi.

Kovid-19'dan 453 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı, 84 bin 690'a ulaştı. Ülkede 9 bin 886 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 861 artarak 73 bin 321'e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 19 artışla 1729'a çıktı.

Virüsten 615 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 53 bin 816'ya yükseldi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 624'e çıktığı belirtildi.

Moldova milletvekillerinden Grigore Repesciuc, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, salgındaki artış nedeniyle 6. ve 11. sınıfların uzaktan eğitim uygulamasının 8 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Şehirdeki özel kursların 11 Kasım'a kadar kapalı olacağını belirten Sobyanin, Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için kasım sonuna kadar sokağa çıkma yasağının süreceğini kaydetti.

Sobyanin, şirketlerin en az yüzde 30 personelinin uzaktan çalışma uygulamasının 29 Kasım'a kadar devam ettirileceğini ifade etti.

Kovid-19 kaynaklı 26 bin 935 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 1 milyon 563 bin 976, iyileşen sayısı da 1 milyon 171 bin 301 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 900'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 82'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 61 artarak 10 bin 70'e yükseldi.

Ülkede 749 kişi tedavi altında tutuluyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 104 artarak 66 bin 141'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 1 artarak 558'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 158 artarak 63 bin 323 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 260 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kazakistan

Kazakistan Biyolojik Güvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsü Direktörü Kunsulu Zakarya, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabulde, kendisine Kazak Kovid-19 aşısına ilişkin bilgi verdi.

Zakarya, enstitü tarafından hazırlanın inaktive aşının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandığını, klinik deneyin ilk aşamasından geçtiğini ve halihazırda deneyin ikinci aşamasına geçildiğini aktardı.

Ülkede geliştirilen ikinci Kovid-19 aşısının WHO tarafından onaylandığını belirten Zakarya, klinik deneyleri başarıyla geçtiğini ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 110 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 105 bin 883'ü iyileşmiş, virüsten ölenlerin sayısı 1835'e çıkmıştı.

Özbekistan, Tacikistan, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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