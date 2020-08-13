Son dakika haber... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Son dakika haber... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 390 artarak 29 bin 87'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 15 artışla 878'e çıktı.

278 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 20 bin 276 oldu.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 8 artarak 1692'ye yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde Kovid-19 vaka sayısı 256 artarak 33 bin 93'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 artışla 215'e çıktı.

İyileşenlerin sayısının 611 artarak 26 bin 270'e ulaştığı ülkede böylece hastaların yüzde 79'u sağlığına kavuşmuş oldu.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da, 6 bin 608 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Salgında durumun kötüleşmesi nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulanma süresi 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 101 artarak 69 bin 203'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 artışla 599'a çıktı.

Ülkede 285 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 66 bin 178'e ulaştı.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, üç gün ard arda 100'ün altında olmuştu.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 915'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 211 artarak 31 bin 269'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 500'e çıktı.

Bugüne kadar 812 bin 33 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 146 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Azerbaycan'da günlük vaka sayısı son 5 gündür 100'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 7 bin 950'ye çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 45 artarak 6 bin 741'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 63 kişinin öldüğü ülkede, 1146 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da kısıtlamalar gevşetilecek

Kazakistan'da Kovid-19 Devlet Komisyonu, temmuzda uygulanmaya başlanan sıkı karantinanın 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre, ülkede 17 Ağustos'ta alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, spor ve güzellik salonları, çocuk eğitim merkezleri açılacak.

Söz konusu tarihten itibaren vatandaşlar, açık havada bireysel ve grup halinde antreman yapabilecek. Toplu taşıma faaliyetlerine, koltukların dolması ve son duraklarda dezenfeksiyon yapılması şartıyla izin verilecek.

Ülkede sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere yönelik yasak kaldırılmadı. Gece kulüpleri, sinema, müze, kültür merkezleri, dini merkezler, havuz, plaj ve açık hava havuzları kapalı kalacak.

Şehir dışı otobüs ve yolcu trenlerine yönelik yasak sürecek.

Kazakistan'da bugüne kadar 101 bin 372 vaka tespit edildi. Virüse yakalananlardan 76 bin 756'sı iyileşti, 1335 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 19:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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