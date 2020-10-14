Avrasya ülkeleri Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 590 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 276 bin 177'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 63 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 107 artışla 5 bin 229 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 799 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve iyileşen sayısının ise 2 bin 137 artarak 118 bin 699'a ulaştığını ifade etti.

Daha önce Kovid-19 tespit edilen eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, iyileştiğini açıkladı.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan'da 680 vakayla yeni rekor

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 680 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 13 bin 542'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 292 artarak 7 bin 159'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 109'a ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, artık en çok vaka başkent Tiflis'te görülüyor. Bugün Tiflis'te 297 vaka tespit edildi.

Ülkede 5 bin 590 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 83 artarak 108 bin 984'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 143 artarak 104 bin 346'ya, ölenlerin sayısı 5 artarak 1776'ya ulaştı.

Ülkede 88'i çocuk 2 bin 862 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor, 79 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede Kovid-19'un yönetilebilir durumda olduğuna işaret ederek "Bu nedenle bölgesel çapta salgını lokalize etmeye çalışıyoruz. Ülkeyi girişlere kapatmak gibi bir hedefimiz yok. Hedefimiz, salgını önlemek." dedi.

Bakan Tsoy, bugün başkent Nur Sultan'da Kovid-19'un üreme oranının artmasının endişe verici olduğunu bu nedenle şehirde bazı önlemleri sıkılaştırma kararı alındığını dile getirdi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 217 artarak 61 bin 859'a, virüsten ölenlerin sayısının ise bir artarak 512'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 150 artarak 58 bin 763 olduğu ve virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 584 hastanın tedavisi sürüyor.