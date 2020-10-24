Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.10.2020 11:53
Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 14 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 337 bin 410'a çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 67 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 125 artışla 6 bin 289 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1058 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 177 artarak 139 bin 755'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam saptanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1941 kişide Kovid-19 görülmesi ile günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı ve toplam vaka sayısının 26 bin 544'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısı 412 artarak 10 bin 163'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 193'e ulaştığı aktarıldı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 180 kişi karantinada, 3 bin 571 kişi hastanelerde ve 2293 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Ayrıca ülke genelinde 28 bin 69 kişi evlerinde izolasyonda kalıyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 199 artarak 64 bin 923'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 544'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 76 artarak 62 bin 33 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 346 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 164 artarak 110 bin 250'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 73 artarak 105 bin 566'ya, ölenlerin sayısı 4 artarak 1815'e yükseldi.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı son 24 saatte 165 artarak 36 bin 732'ye ulaştı.

Zatürreden 52 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 442'ye, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 393'e çıktı.

Ülkede 3 bine yakın Kovid-19 ve 7 binden fazla zatürre vakasının tedavisi sürüyor.

Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu         
11:41
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 12:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei