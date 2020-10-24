Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 14 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 337 bin 410'a çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 67 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 125 artışla 6 bin 289 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1058 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 177 artarak 139 bin 755'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam saptanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1941 kişide Kovid-19 görülmesi ile günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı ve toplam vaka sayısının 26 bin 544'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısı 412 artarak 10 bin 163'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 193'e ulaştığı aktarıldı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 180 kişi karantinada, 3 bin 571 kişi hastanelerde ve 2293 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Ayrıca ülke genelinde 28 bin 69 kişi evlerinde izolasyonda kalıyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 199 artarak 64 bin 923'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 544'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 76 artarak 62 bin 33 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 346 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 164 artarak 110 bin 250'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 73 artarak 105 bin 566'ya, ölenlerin sayısı 4 artarak 1815'e yükseldi.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı son 24 saatte 165 artarak 36 bin 732'ye ulaştı.

Zatürreden 52 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 442'ye, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 393'e çıktı.

Ülkede 3 bine yakın Kovid-19 ve 7 binden fazla zatürre vakasının tedavisi sürüyor.