Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Son dakika haberler... Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 872 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 888'e çıktı.

Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 artışla 1353'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 473 artarak 40 bin 475'e ulaştı.

Ülkede, 14 bin 60 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, yaklaşık 24 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının da 2 bin 246 olduğu belirtildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gün önce 1022 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 431 artarak 79 bin 852'ye, ölenlerin sayısı 7 artışla 851'e yükseldi.

Virüsten 166 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 148'e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 3 bin 853 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 400'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 217 artarak 58 bin 141'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 353 artarak 54 bin 809 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 473 ölüm gerçekleşti.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 895'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 46 artarak 8 bin 707'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan

Kazakistan'da 6 Ekim'den itibaren ülkeye giriş yapacak yabancılar için yeni kurallar uygulayacak.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un aldığı yeni kararnameye göre, yurt dışından hava yoluyla gelen yabancılar, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren son 72 saat içinde yapılan belge olmadan ülkeye giremeyecek veya söz konusu belgesi olmayanlar uçağa alınmayacak.

Bu kısıtlamaya, diplomatlar, resmi heyet üyeleri ve Kazakistan'da akredite olan uluslararası örgütlerin temsilcileri tabi tutulmayacak.

Bugüne kadar yeniden başlatılan uluslararası uçak seferlerine kısıtlamalar getirilecek.

Yeni uygulama gereği, ülkeye dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin belgesi olmayan Kazakistan vatandaşları ise test yaptırmak üzere karantinaya alınacak.

Ülkede bugüne kadar 108 bin 106 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 103 bin 110'u iyileşmiş, virüsten 1740 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca ülkede 1 Ağustos'tan itibaren Kovid-19 belirtileri bulunan, ancak test sonuçları negatif olan 33 bin 378 zatürre vakasına rastlanmış, bunun 27 bin 390'ı sağlığına kavuşmuş, 358 kişi de ölmüştü.

Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

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