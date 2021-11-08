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Son dakika haber: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekonomik görünüme dair iyimserlikle yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekonomik görünüme dair iyimserlikle yükseldi

08.11.2021 14:33
Son dakika haber: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekonomik görünüme dair iyimserlikle yükseldi

Son dakika gündem haberi: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, tedarik darboğazlarının ve yüksek fiyatların geçici olduğuna dair beklentilerle kasımda temmuzdan beri ilk kez yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, tedarik darboğazlarının ve yüksek fiyatların geçici olduğuna dair beklentilerle kasımda temmuzdan beri ilk kez yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, kasım ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 16,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,4 puanlık artışla 18,3 puana yükseldi. Temmuz 2021'den ilk defa yükselen endekse ilişkin beklenti, 15,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 8 puandan 13,3 puana çıkarak, Haziran 2021'den bu yana ilk defa yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi ise 26,3 puandan 23,5 puana inerek, Haziran 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik toparlanmada yavaşlamanın sona ermeye başladığını belirterek, "Arz darboğazları ve yüksek enflasyon şirketler için sıkıntılara neden oluyor ve büyümede açık bir frenleme etkisi oluşturuyor. Bununla birlikte, yatırımcılar bunların geçici bir yük oluşturmasını beklemektedir. Bu nedenle yatırımcılar gelecek 6 ay için biraz daha iyimserler." dedi.

Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Kasım'da 1.095 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda 0,3 puanlık düşüşle 19,7 puana geriledi. Endeksin 4 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise 31 puandan 24,8 puana indi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekonomik görünüme dair iyimserlikle yükseldi - Son Dakika


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