Son dakika haber... Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, dün tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Gün içerisinde BNP Paribas, Renault, Air France KLM gibi önde gelen şirketler bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri paylaştı.

BNP Paribas'ın bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda net karı yüzde 26 artarak 2,9 milyar avroya (3,44 milyar dolara) ulaştı.

Geçen yılın ilk yarısında 7,3 milyar zarar eden Renault ise bu yılın ilk yarsında 354 milyon avro seviyesine ulaştığını bildirdi.

Fransız- Hollanda hava yolu şirketi Air France-KLM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerindeki gevşemeye rağmen 2021'in ikinci üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyüme beklentileri aşarak yüzde 2 seviyesine ulaştı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artışla 461,74 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.032,30 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 15.544,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32'lik artışla 6.612,76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60'lık yükselişle 25.363,02 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,219'lık düşüşle 1,186 seviyelerinden işlem gördü.