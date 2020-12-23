Son dakika haber | Avrupa borsaları İngiltere ve AB arasında anlaşma beklentisiyle yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika haber | Avrupa borsaları İngiltere ve AB arasında anlaşma beklentisiyle yükselişle kapandı

23.12.2020 20:27
Son dakika haber | Avrupa borsaları İngiltere ve AB arasında anlaşma beklentisiyle yükselişle kapandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşması konusunda kısa zamanda uzlaşmanın sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşması konusunda kısa zamanda uzlaşmanın sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 artışla 395,49 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artarak 6.495,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.587,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11'lik kazançla 5.527,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31'lik yükselişle 22.130,18 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.21 itibarıyla yüzde 0,27'lik yükselişle 1,219 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Avrupa borsaları İngiltere ve AB arasında anlaşma beklentisiyle yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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