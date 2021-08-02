İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 7.081,72 puana, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 15.568,73 puana ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 6.675,9 puana ulaştı.

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