Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,62 yükselişle 12.908,99 seviyesinden, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49'luk artışla 5.919,58 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04 artarak 4.935,86 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,70 değer kazanarak 19.389,68 puana yükseldi.

Avrupa borsaları, dün yaşanan satışları telafi ederek, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın da etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı.

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