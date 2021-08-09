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Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar - Son Dakika

Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

09.08.2021 11:35

Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar Avrupa'da çocukları için bulamadıkları umudu Türkiye'de buldular Avrupa'da yaşayan Türk aileler, otizm, gelişim geriliği ve benzeri teşhisler konulan çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyor.

Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Avrupa'da çocukları için bulamadıkları umudu Türkiye'de buldular

KOCAELİ - Avrupa'da yaşayan Türk aileler, otizm, gelişim geriliği ve benzeri teşhisler konulan çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyor. Avrupa ülkelerinde özel eğitimin yetersizliği sebebi ile Türkiye'ye gelen aileler, çocuklarının gelişiminin mutluluğunu yaşıyor.

Avrupa'da otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan çocukları için çare bulamayan gurbetçi aileler, Türkiye'ye yöneliyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan aileler, sağlık politikaları ve çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarının iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayamıyor. Bu sebeple Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda aile, Türkiye ve Kocaeli'nin yolunu tutuyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de Avrupa'dan gelen onlarca aile çocukları için umut arıyor. Yaptıkları araştırmalar neticesinde Kocaeli'ndeki rehabilitasyon merkezinde verilen eğitimin yaşadıkları ülkeye göre daha gelişmiş olduğunu öğrenen aileler, Türkiye'de bireysel eğitim, duyu bütünleme, oyun, at terapisi ve snoezelen terapi gibi yöntemlerle çok kısa sürede çocuklarının gelişim gösterdiklerini söylediler.

"Almanya'da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize"

Almanya'dan otizm teşhisi konulan torunu Deniz için Türkiye'ye gelen Hatice Güngör, "Çocuğumuza otizm teşhisi konuldu. Eğitim olarak bir şeyler yapılıyordu. Ama biz daha fazlasını yapalım istedik. Daha fazla eğitim görelim. Almanya'da aldığımız eğitim çok yeterli gelmedi bize. Sonra burayı duyduk. Kızım internet üzerinden araştırma yapıyordu. Buranın methini duydu, güzelliğini gördü. Doğal ortam olması benim çok hoşuma gitti. Etrafı resimlerde incelediğimde, gidip bir görelim dedim. Geldiğimizde de daha çok aile ortamı gördük. Temizlik işçisinden en üst düzey çalışanına kadar hepsi bir aile. Bu benim gönlümü çok rahat ettirdi. Kızımı çocukla birlikte yalnız bile gönderebilirim. Biz bayramın ikinci günü geldik. Bizim öğretmenlerine, kurucularına güvenimiz tam devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik"

Avusturya'da konuşmama gibi gelişim bozuklukları tespit edilen Erenle birlikte Türkiye'ye gelen anne Leyla Çopar, "Eren konuşmuyordu. Bir arkadaş burayı tavsiye etmişti. Kendisi gelmiş, bize önerdi. Biz de gidip bir bakalım dedik. Çok faydasını görenler olmuş. Bizim de bugün 6. günümüz. Haftaya da buradayız. Herkese tavsiye ederim. Avusturya'da haftanın sadece bir gün tedavisi vardı. Burada her gün, saatlerce eğitimler oluyor. Bizim oradaki eğitimler yetersiz olduğu için biz burayı tercih ettik" diye konuştu.

"Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım"

Avusturya'da otizm teşhisi konulan yeğeni Bawer'in eğitimi için Türkiye'ye gelen Merdan Kaya, yaşadıkları ülkede bulamadıkları eğitimi Türkiye'de bulduklarını belirterek, "Bir buçuk ay boyunca ben yeğenimi görmemiştim. 1,5 hafta önce buraya gelince gördüm. Çok büyük gelişim farkıyla karşılaştım. 1,5 ay önceki yeğenimle şimdiki yeğenim arasında dağlar kadar fark var. Eskiden parka gitmek isterken hayır diyemezdik. Şimdi dinliyor. Yeğenim gitti, şimdi yeni bir yeğenim geldi gibi" diye konuştu.

"Buradan çok memnun kaldığımız için üçüncü kez geliyoruz"

Almanya'da yaşayan ve gelişim geriliği teşhisi konulan çocuğu Fatih için umudu Türkiye'de arayan anne Sabiha Yapar, "Oğlumun eğitimini yaşadığım ülkede yeteri kadarınca alamadık. Buraya 3. gelişimiz. Almanya'da aldığımız eğitim yetersiz. Buradan çok memnun kaldığımız için üçüncü kez geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çocuklarının eğitimi için Fransa'dan gelen Döndü ve Murat Solmaz çifti, Avusturya'dan gelen Zeynep Koyuncu ve Fatma Raim de yaşadıkları ülkelerde özel eğitimin yetersiz kaldığı için Türkiye'ye geldiklerini ve burada aldıkları eğitim sayesinde çocuklarında kısa sürede gelişim görmeye başladıklarını ifade ettiler.

"Avrupa'da özel eğitimin çok daha ileri seviyede olduğunu düşünüyorduk"

Türkiye'de özel eğitimde yaşanan gelişmenin Avrupa'daki yabancı ülkelerde yaşayan aileler için de umut kaynağı olduğunu ifade eden Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi Mehmet Ali Kaşka, "Türkiye birçok konuda olduğu gibi son yıllarda özel eğitim alanında da önemli gelişmeler kaydetti. Avrupa'nın birçok ülkesinden, yaklaşık 20 ülkeden öğrencilerimiz ve aileleri eğitim almak için geliyorlar. Biz eskiden Avrupa'da özel eğitimin çok daha ileri seviyede olduğunu düşünüyorduk. Fakat, gelen ailelerimizden her birinin hikayesini dinledikten sonra, Türkiye'de özel eğitimin çok daha ileride olduğunu anlayabiliyorum. Özel eğitime çok farklı bir anlayış getiren kurumumdan bahsedecek olursak, 7 yıl önce faaliyete başladık. Şu anda dünyanın en büyük özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyiz. Çok farklı bakış açılarımızı burada hayata geçirdik. Örneğin burada bir flamingo ile çocuk yan yana gezebiliyor, onu besleyebiliyor. At terapisinin faydasını görüyoruz. Son yıllarda artan otizmin özellikle etkileşim ve sosyalleşme becerilerinin eksik olması ile gündemde olması sebebi ile hayvanat bahçemizin çocuğun etkileşim ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Nice nice birçok çocuğa faydalı olmak istiyoruz. Türk eğitmenlerinin, öğretmenlerinin Avrupa'daki özel eğitim alanındaki meslektaşlarına göre kendilerini çok daha fazla geliştirdiklerini tüm dünyaya gösteriyoruz." dedi.

Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye, Almanya, Otizm, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Avrupa'da çare bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye'ye geliyorlar - Son Dakika


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