Son dakika haber: Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamay, Ukraynalı rakibi Viktor Petryk'yi 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.
24.04.2021 15:55
Son dakika haber: Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamay, Ukraynalı rakibi Viktor Petryk'yi 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamay, Ukraynalı rakibi Viktor Petryk'yi 5-1 yenerek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
Güreş, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haber: Avrupa Güreş Şampiyonası çeyrek finalinde grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamay, Ukraynalı rakibi Viktor Petryk'yi 5-1 yenerek yarı finale yükseldi. - Son Dakika Spor
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