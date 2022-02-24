Son dakika haber | Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 14:39
Son dakika haber | Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Son dakika haberi: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin konseyin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tüzüğünün açık ihlali olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin konseyin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tüzüğünün açık ihlali olduğunu belirtti.

Buric, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadığını kaydetti.

Bunun, konseyin ve AİHM'in tüzüğünün açık ihlali olduğunu vurgulayan Buric, Rusya'yı, saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurmaya, barışı yeniden tesis etmek ve tüm kıta için daha fazla yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için diplomasiye dönmeye çağırdı.

Buric, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi ile mevcut duruma yanıt vermek için hızlı şekilde gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Genel Sekreter Buric, tüm düşüncelerinin Ukrayna, halkı ve yetkililerinden yana olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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İnsan Hakları, Ukrayna, Europe, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika


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