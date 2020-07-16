Son dakika haber... Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada - Son Dakika

Son dakika haber... Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada

Son dakika güncel haberine göre Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.

Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı sürüyor. vrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.Geçtiğimiz ay Kosova'da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte 3 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ardından daha önce günlük vaka sayısı 20 ile 25 kişi arasında açıklanırken, son bir aydır günlük vaka sayısı 250'ye yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 250'YE YÜKSELDİ

Günlük 350 testin yapıldığı Kosova'da 200'ün üzerinde test sonuçlarının pozitif çıkması, sağlık sisteminde krize neden oldu. Ülkede artan vaka sayısının ardından geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren Kosova'da maskesiz sokağa çıkanlara 500 ila 1000 Euro arasında para cezası veriliyor.

Avrupa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avrupa Salgın Merkezi'nden kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada - Son Dakika
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