Belçika, Çin'in Brüksel büyükelçisini bakanlığa çağırdı - Son Dakika

Belçika, Çin'in Brüksel büyükelçisini bakanlığa çağırdı

24.03.2021 00:58
Belçika, Çin'in Brüksel büyükelçisini bakanlığa çağırdı, System.String[]

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in bir milletvekiline yönelik yaptırım kararı alması üzerine Çin'in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in bir milletvekiline yönelik yaptırım kararı alması üzerine Çin'in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararının ardından misilleme yapan Çin ile AB ülkeleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Belçika Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Belçikalı milletvekili Samuel Cogolati'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile Çinli büyükelçinin görüşmesi bekleniyor.

Çin, İngiltere'nin Pekin büyükelçisini çağırdı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang de İngiltere'nin Pekin Büyükelçisi Caroline Wilson'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Çinli Bakan yardımcısı büyükelçi ile yaptığı görüşmede, İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları kınadı. Çin hükümetinin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruma kararlılığının değişmeyeceğini belirten Qin Gang, İngiltere'nin yanlış eylemlerine karşı gerekli ve meşru bir yanıt verileceğini ifade etti.

Çin ve AB arasında yaptırım düellosu

AB Dışişleri Bakanları, Pazartesi günü Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskısı nedeniyle yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

AB'nin ardından ABD, İngiltere ve Kanada da Çinli yetkililere yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. - BRÜKSEL

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Brüksel, Belçika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belçika, Çin'in Brüksel büyükelçisini bakanlığa çağırdı - Son Dakika


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