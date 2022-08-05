Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 06.00 sıralarında, Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde meydana geldi. Ailesinin yanına gül toplamak için giden Ali Kaya'ya, evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçan aracın plakasını aldı. Haber verilmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Sütçüler, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Avukat cinayetinde eski kayınbiradere ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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