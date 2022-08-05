Son dakika haber | Avukat cinayetinde eski kayınbiradere ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Son dakika haber | Avukat cinayetinde eski kayınbiradere ağırlaştırılmış müebbet

05.08.2022 16:43
Son dakika haber | Avukat cinayetinde eski kayınbiradere ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberine göre ISPARTA'da avukat Ali Kaya'yı (35), tüfekle ateş açarak öldüren eski kayınbiraderi Hikmet Kaya (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ISPARTA'da avukat Ali Kaya'yı (35), tüfekle ateş açarak öldüren eski kayınbiraderi Hikmet Kaya (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 06.00 sıralarında, Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde meydana geldi. Ailesinin yanına gül toplamak için giden Ali Kaya'ya, evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçan aracın plakasını aldı. Haber verilmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırgan ve kullandığı otomobilin belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu. Saldırganın, Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi Hikmet Kaya olduğu tespit edildi. Jandarma, Hikmet Kaya'nın olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yaktığını belirledi. Hikmet Kaya'nın yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi. Hikmet Kaya işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.CAN ÇEKİŞMEMESİ İÇİN BAŞINA DA ATEŞ ETMİŞHikmet Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Hikmet Kaya, savcıya verdiği ifadesinde, daha önce Ali Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini, olaydan 2 gün önce köye geldiğini ve Kaya'yı vurmaya karar verdiğini anlattı. Olay sabahı Ali Kaya'nın evinin önündeki kameriyede oturmaya başladığını ve Ali Kaya'nın yanından geçtiğini ancak kendisini tanımadığını, daha sonra seslendiğini ve yüzünü döndüğünü belirti. Hikmet Kaya, göğüs bölgesine 2 el ateş ettiğini, Ali Kaya'nın sırtüstü yere düştüğünü, can çekişmesin diye bir el de başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştığını, daha sonra fişekleri ve elbiseleri kapının önünde ateş yakarak yaktığını aktardı.Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6'ncı duruşmasında karar çıktı. Hikmet Kaya'ya 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Ali Kaya'nın ailesinin avukatı Faruk Algınkılıç, mahkeme tarafından gereken cezanın verildiğini belirterek, adaletin yerini bulduğunu söyledi.


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Kaynak: DHA

Sütçüler, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avukat cinayetinde eski kayınbiradere ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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