Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü

27.07.2022 13:47
Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü

Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, 2 arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Tamer (40), kurşunların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 2 arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Ahmet Tamer (40), kurşunların isabet etmesiyle yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen avukat Yusuf S. ile kavgaya karışan İsa Y. gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Oğuzeli ilçesindeki bağ evinde meydana geldi. Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigortacılık yapan arkadaşı İsa Y. alacak meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya döndü, avukat Yusuf S. üzerindeki tabancayı çıkardı. Bu sırada bağ evinde bulunan arkadaşları Ahmet Tamer ise kavgayı sonlandırmak için araya girdi. Yusuf S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Ahmet Tamer'e isabet etti. Tamer yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tamer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Tamer'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ahmet Tamer'in ölümüne sebep olan avukat Yusuf S. ile İsa Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Tamer, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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