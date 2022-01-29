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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3) - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3)

29.01.2022 11:59

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 19 adrese baskın düzenleyen ekipler, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Y. ile Ali Y'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye gönderilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürülecek.

Soruşturma kapsamında olay günü gözaltına alınan U.C.B. ve G.K'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin çalışması devam ediyor.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3)
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3)
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3)

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Yeşilköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı (3) - Son Dakika
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