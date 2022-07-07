Son dakika haber: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi

07.07.2022 16:24
Son dakika haber: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi

Son dakika haberine göre Gaziantep ve Şanlıurfa'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Adliye önünde toplanan avukatlar adına yaptığı konuşmada, meslektaşlarının silahlı saldırıda hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını söyledi.

Avukatların taraf olmadığını hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Benzeri vahim ve acı olaylar ülkenin çeşitli illerinde devamlı olarak mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı yapılmaktadır. Vatandaşın birbirine duyduğu öfkenin kurbanı her defasında avukat olmaktadır. Bu ve benzeri olayları anmaktan ve buna ilişkin açıklama yapmaktan bıktık. Avukat mesleğini icra ederken kamu görevlisidir." diye konuştu.

Ölüm tehdidi altında mesleğin icra edilemeyeceğine dikkati çeken Kahraman, "Vatandaşın, avukatı dosyanın tarafı olarak görmesi, kendisinin ve hukukun teminatı olarak görmemesi karşısında avukata karşı yapılan her saldırı cahillik ve ilkelliktir. Vatandaş bilinçlenmeli ve avukatı, mesleğini yasalar çerçevesinde yerine getiren bir kamu görevlisi olarak benimsemelidir." diye konuştu.

Avukatlar, slogan atarak şiddete tepki gösterdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Barosu Baro Başkanı Velat İzol, Adliye önünde düzenlediği basın toplantısında, olaydan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Meslektaşlarına yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını isteyen İzol, "Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık… Her bir avukat ölümünün bir 'toplumsal ders' olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi - Son Dakika

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