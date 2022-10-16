Son dakika haber! 'AVUKATIZ' DİYEREK GÜVEN KAZANIP, EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR

KAYSERİ'de, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'bankadaki paraların konusunda yardımcı olacağız' diyerek, cep telefonunu aldıkları 70 yaşındaki emeklinini hesabından 25 bin TL kredi çeken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Lüks araçla gezerken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. A.T. ve G.T., kendilerini avukat olarak tanıttıkları emeklinin cep telefonunu, 'Avukatız, senin banka hesaplarında yardımcı olacağız' diyerek mobil bankacılık hesabına girdi. Güvenini kazandıkları kişinin banka hesabından 25 bin TL kredi çeken A.T. ve G.T, daha sonra parayı kendi hesaplarına gönderdi. Hesabından kredi kullanıldığını fark eden kişinin, ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheli, lüks araçta gezerken yakalandı, dolandırdıkları para da üzerlerinde çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)