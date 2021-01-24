Son dakika haber! Avustralya Açık öncesi koronavirüse yakalananların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Avustralya Açık öncesi koronavirüse yakalananların sayısı 9'a yükseldi

24.01.2021 12:09
Son dakika haber! Avustralya Açık öncesi koronavirüse yakalananların sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalanan sayısı 9'a yükseldi.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalanan sayısı 9'a yükseldi.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkililerinin 9'unda koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Söz konusu kişilerin sıkı denetimli karantina süreçlerinin devam ettiği, bir kişinin turnuvaya dahil olmayacağını belirtmesi nedeniyle diğerlerinden ayrılarak ayrı bir yerde karantinaya alındığı da kaydedildi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, turnuvada mücadele edecek 4 oyuncunun yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle sıkı denetimli karantina süreci devam ediyor.

Melbourne'e gelen kafiledeki 3 uçakta yeni tip koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle bu araçlarda yer alan 72 tenisçi, sıkı denetimli karantinaya alınmıştı. Söz konusu oyuncuların, otel odasından çıkmasına veya antrenman yapmasına izin verilmiyor. Kalan tenisçilerin ise otel sınırları içinde günde 5 saat boyunca bireysel antrenmanlarına izin veriliyor.

Avustralya, Otel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Avustralya Açık öncesi koronavirüse yakalananların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika Spor


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