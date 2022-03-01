Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19'a yakalandı

01.03.2022 18:32
Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberlerine göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Başbakan Morrison yaptığı açıklamada, gribe benzer semptomlar yaşadığını ve gelecek hafta daha iyi olacağını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan Morrison, karantina sürecinde de görevine devam edeceğini söyledi.

Sidney'de evinde kendini izole ettiğini belirten Morrison, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığını aktardı.

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Avustralya, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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