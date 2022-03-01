Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Başbakan Morrison yaptığı açıklamada, gribe benzer semptomlar yaşadığını ve gelecek hafta daha iyi olacağını ifade etti.
Kovid-19'a yakalanan Morrison, karantina sürecinde de görevine devam edeceğini söyledi.
Sidney'de evinde kendini izole ettiğini belirten Morrison, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığını aktardı.
Kaynak: AA
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