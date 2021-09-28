Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için ülke sınırlarının kapatılmasıyla, 30 binden fazla hayatın kurtarıldığını ifade etti.

ABD'deki CBS News'e konuşan Başbakan Morrison, Kovid-19'un yayılmaya başladığı 2020 Mart sonundan itibaren uluslararası sınırlarının kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Salgının başladığından bu yana Avustralya'da Kovid-19'dan 1256 kişinin hayatını kaybetmesine atıfta bulunan Morrison, Avustralya'da yaşanan can kaybının ABD'de bir günde yaşandığını söyledi.

Ülke sınırlarının kapatılmasıyla insanların hayatlarını korumaya aldıklarını dile getiren Morrison, "Size bu sınırları kapatmanın ne yaptığını söyleyeyim, Avustralya'da 30 binden fazla hayat kurtardı. OECD ülkeleri ile aynı ölüm oranına sahip olsaydık, ortalama olarak, 30 binden fazla Avustralyalı ölecekti ve biz de hayat kurtarmak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Sınırların yılbaşından önce açılması öngörülüyor

Avustralya'da ilk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedilmesinin ardından, virüsün yayılmaya başlamasıyla 2020 Mart sonunda vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar haricindekilere kapatılan sınırlar halen kapalı tutuluyor.

Başbakan Morrison, ülkede çift doz Kovid-19 aşısını yaptıranların yüzde 80'lere ulaşması durumunda, sınırların yurt dışında çift doz aşı yaptıranlara yılbaşından önce açılacağını duyurmuştu.

Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 51,8, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 76,1.

Sınırların açılmasını sağlayacak yüzde 80'lik çift doz aşılama oranlarına aralık başında ulaşılması hedefleniyor.

Toplam vaka sayısının 100 bin 799'a çıktığı Avustralya'da, Kovid-19'dan 1256 kişi hayatını kaybetti.