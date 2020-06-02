Son dakika haber... Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı - Son Dakika

Avustralya'da ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi George Floyd için binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Floyd için Sydney'de toplanan protestocular, dayanışma mesajları vererek, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular, "Siyahların Yaşamı Önemli", "Aborjinlerin Yaşamı Önemli" ve "Sizi Görüyoruz, Sizi Duyuyoruz ve Sizin Yanınızdayız" gibi yazılı pankartlar taşıdı.

Hyde Park'tan Yeni Güney Galler eyalet parlamentosunun önüne gelen protestocuların, buradan ABD konsolosluğuna yürümeyi planladığı belirtildi.

Perth kentinde de dün gece 2 bin civarında kişi Floyd'un ölümünü protesto etti. Avustralya'nın diğer şehirlerinde de bu hafta benzer gösterilerin planlandığı kaydedildi.

Floyd'un ölümü, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.

Avustralyalı Aborjin Milletvekili Linda Burney, ülkede 1991'den bu yana 430'dan fazla yerlinin gözaltında hayatını kaybettiğine işaret ederek, Floyd'un ölümünün Aborjinler açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Burney, "Beğensek de beğenmesek de ırkçılığın bu ülkede gömülü olduğu yerden ortaya çıkması zor değil. Bana öyle geliyor ki eyalet ve bölge hükümetlerinin yapabileceği çok şey var. Federal hükümet de gözaltındaki Aborjinlerin sayısını azaltmak için bir şeyler yapabilir." diye konuştu.

Muhalefet lideri Anthony Albanese de Burney'in çağrısına destek verdi.

Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluştururken, mahkumların yüzde 27'si Aborjin.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.