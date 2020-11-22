Son dakika haber... Avustralya'da köpek balığının saldırısına uğrayan adam öldü - Son Dakika

Avustralya'da köpek balığının saldırısına uğrayan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, polis, Avustralya'nın batısında yer alan Cable Beach'te bir kişinin köpekbalığı saldırısı sonucu öldüğünü duyurdu.
Denizden yaralı çıkarılan 55 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Güvenlik önlemleri kapsamında plaj kapatılırken halka denize girmeme çağrısında bulunuldu.
Avustralya'da bu yıl 22 köpek balığı saldırısı gerçekleştiği, bunlardan 8'inin ölümle sonuçlandığı belirtiliyor.
- Kaynak: AA
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