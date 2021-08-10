Son dakika haber... Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 943'e yükseldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de, virüse yakalanan 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 943'e çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyaletin başkenti Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, yeni vakalar ve can kayıplarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saate kaydedilen 356 yeni Kovid-19 vakasının son aylardaki en yüksek rakam olduğunu ifade eden Bakan Hazzard, yaşları 70 ila 80 arasında değişen biri kadın 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu ülkenin en büyük kenti Sydney'de yaşanan son can kayıplarıyla birlikte, kentte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87'ye, ülke genelinde 943'e çıktı.

Victoria eyaletinde 20, Queensland'da 3 yeni vaka kaydedildi

Victoria eyaletinin kırsal bölgelerinde tam kapanma bugünden itibaren sona ererken yasakların sürdüğü eyaletin başkenti Melbourne'da, 15'i kaynağı belli olmayan toplam 20 vaka kaydedildi.

Okulların uzaktan eğitim verdiği ve tam kapanmanın 12 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu kentteki yasakların uzatılması bekleniyor.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, kaynağı belli olmayan vakaların çokluğundan dolayı Melbourne'daki yasakların kaldırılmasını düşünmediklerini söyledi.

Öte yandan Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de 3 yeni vaka kaydedilirken, Güney Avustralya, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde yeni vaka bildirilmedi.

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkede 37 bin 14 Avustralyalı Kovid-19 nedeniyle hastalanırken, halihazırdaki 5 bin 335 aktif vakadan 63'ü yoğun bakımda olmak üzere, 433 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. ???????