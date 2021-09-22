Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Eyalet hükümetlerinde yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde son 24 saat içinde 1035, Victoria eyaletinde 628 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Tam kapanmanın sürdüğü NSW'de 5, Victoria'da 3 kişi daha hayatını kaybederken, bu yıl Kovid-19'dan can kaybı yaşanmayan Avustralya Başkent Bölgesi'nde 17, yasakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde ise bir kişi virüse yakalandı.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1188'e yükseldi

NSW ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1188'e çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı, 836 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde yaşanırken, NSW'de 316, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 3 kişi virüsten öldü.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 90 bin 391 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 21 bin 151 aktif vakadan 292'si yoğun bakımda olmak üzere, 1541 Avustralyalı hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 23 kişi daha Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, ülkedeki 301 aktif vakadan ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13'ünün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

???????Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 119 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.?????????????????????