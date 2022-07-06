Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi

06.07.2022 10:26
Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de 30 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte ve etrafındaki bölgelerde 85 bin kişiye tahliye kararı çıkartıldı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de 30 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte ve etrafındaki bölgelerde 85 bin kişiye tahliye kararı çıkartıldı.

Son günlerde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle barajlar ve kanalların taştığı Sydney'de, kentin büyük bölümü sellere teslim oldu.

New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, seller nedeniyle evleri sular altında kalan veya tehlikede olan 85 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı.

NSW'li yetkililer, dün 50 bin kişi için tahliye emri verildiğini anımsattı.

Yetkililer, afetin etkisini artırması nedeniyle, tahliye kararının Sydney ve civarındaki bölgelerde yaşayan 85 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etti.

NSW Acil Servis Bakanı Steph Cooke, Sydney genelinde yağışların etkisinin azaldığını ancak birçok bölgede sel seviyesinin hala yüksek riskli olduğunu açıkladı.

Cooke, acil durum müdahale personellerinin gece boyunca kapı kapı gezerek halka tahliye kararını bildirdiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, selden etkilenenler için federal yardımların yarın hazır olacağını ifade etti.

Albanese, NSW'de dün yaklaşık 23 yerleşim yerinin "afet bölgesi" ilan edildiğini anımsatarak bu yardımın şimdiye kadar en hızlı kabul edilen ödeme olduğuna dikkati çekti.

Bunun, Mart 2021'den bu yana Sydney ve civarındaki bölgelerde yaşanan 4. yüksek riskli sel olduğunu belirten Albanese, bu felaketlerin, iklim değişikliğine karşı faaliyete geçilmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Albanese, uzun vadeli çözüm arayışında olduklarını kaydederek hükümetin göreve geldiği ilk gün ülkenin iklim değişikliğine karşı konumunu değiştirdiğini söyledi.

???????Sydney'de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz'da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

New South Wales eyaleti dün yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi - Son Dakika

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