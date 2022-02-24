Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir gerekçesinin olmadığını belirterek, "Rusya'yı yasa dışı ve sebepsiz eylemlerini durdurmaya ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakanlığın internet sitesinden yazılı açıklama yapan Morrison, müttefikleriyle Rusya'yı kınadıklarını bildirerek, bu ülkenin eylemlerinin Avustralyalıları derinden endişelendirdiğini kaydetti.

Morrison, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve ordusunu Ukrayna'dan çekmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'yı yasa dışı ve sebepsiz eylemlerini durdurmaya ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir gerekçesinin olmadığının altını çizen Morrison, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal etmek için zayıf bir bahane uydurdu. Rusya'nın dezenformasyonu ve propagandası kimseyi ikna etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri harekattan sorumlu kişilere, bankalara ve kurumlara uyguladıkları yaptırımların kapsamını genişleteceklerini belirten Morrison, Rusya'nın işgal girişiminde en yüksek bedeli ödemesini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.