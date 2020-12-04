Son dakika haber... Avusturya Başbakanı Kurz'un "Kovid-19 vaka artışında yabancıları suçlaması" koalisyonu gerdi - Son Dakika

Son dakika haber... Avusturya Başbakanı Kurz'un "Kovid-19 vaka artışında yabancıları suçlaması" koalisyonu gerdi

04.12.2020 20:49
Son dakika haber... Avusturya Başbakanı Kurz'un

Son dakika haber... Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un "yabancı uyruklu vatandaşların yaz tatili dönüşünde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) memleketlerinden ülkeye taşıdıkları" yönündeki ifadeleri, iktidardaki Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyonunda gerginliğe yol açtı.

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un "yabancı uyruklu vatandaşların yaz tatili dönüşünde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) memleketlerinden ülkeye taşıdıkları" yönündeki ifadeleri, iktidardaki Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyonunda gerginliğe yol açtı.

Başbakan Kurz'un önceki gün Noel tatili tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yaz döneminin sonuna doğru vakaların yeniden artmasına Avusturya'da yaşayan Balkan kökenlilerin yol açtığını ileri sürmesi tepkilere neden oldu.

Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Kurz'un ifadelerini eleştirerek, "hassasiyetten yoksun" olarak nitelendirdi.

Kogler, Kurz'un ifadelerinden ötürü insanların rencide olmasının kendisini üzdüğünü belirterek, yabancı kökenli çok sayıda kişinin sağlık ve bakım sektöründe büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Kurz'un yabancıları suçlayıcı tutumuna tepkiler

Başta muhalefet partileri olmak üzere çok sayıda gazeteci ve aktivist, Başbakan Kurz ve ekibinin ülkedeki her olumsuzluğun nedeni olarak yabancı ve göçmenleri suçlamasına tepki göstererek, iktidarın ikinci dalgayı yeterince iyi yönetemediğini, yapılan hataların yabancılar üzerinden örtbas edilmek istendiğine dikkati çekti.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, Başbakan ve ekibinin açıklamalarının çok sayıda insanı yaraladığını ve kızdırdığını belirterek, "Günah keçisi arama siyasetiyle Kovid-19 sürecinin yönetilmesine ilişkin hata ve başarısızlıklar örtülebilir mi?" ifadesini kullandı.

Wagner, kışkırtma ve ayrıştırmanın toplumu zayıflatma ve bölmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Yeni Avusturya Partisinden (NEOS) Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr de Kurz'un virüsün yayılmasından ötürü yabancıları suçlamasına tepki göstererek, "Böyle açıklamalar nedeniyle ne kadar çok insanın incinmiş olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Ne pahasına olursa olsun, birlikte aynı şehri paylaştığım insanların siyasi manevralardan ötürü kendilerini dışlanmış hissetmelerini istemiyorum." görüşünü paylaştı.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mitmesch'in Sözcüsü Alexander Pollak da Başbakan'ın sözlerinin utanç verici olduğunu dile getirerek, Kurz'un sorunlar için günah keçisi aramak ve yabancılara yönelik toplumda algı oluşturmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Kurz, eleştirileri kabul etmedi

Kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmeyen Başbakan Kurz, koalisyon ortağı ve muhalefetin tepkilerini "absürt" olarak nitelendirdi.

Kurz, Balkan bölgesiyle sıkı ilişkiler içinde olduğunu, çok sayıda arkadaşının kökeninin bu bölgedeki ülkelere dayandığını belirterek, bir etnik kimlikten ziyade seyahat edenlerin virüsün yayılmasına yol açtığını söylediğini ileri sürdü.

Yeşiller Partisi, Sebastian Kurz, Avusturya, Başbakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avusturya Başbakanı Kurz'un 'Kovid-19 vaka artışında yabancıları suçlaması' koalisyonu gerdi - Son Dakika


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