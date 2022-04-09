Avusturya Başbakanı Nehammer: "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Nehammer: "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

09.04.2022 16:57

- Avusturya Başbakanı Nehammer: "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz" Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz" dedi.

- Avusturya Başbakanı Nehammer: "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"

Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 45 gündür süren savaş süresince birçok siyasi liderle görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i ağırladı. Ziyaret esnasında ikili görüşme öncesinde açıklama yapan Zelenskiy, "Bizim için Avusturya'nın Rusya karşısında bizi desteklemesi önemli bir sinyal. Yapılan yardımlar için size teşekkür ederim. Bugün yardımlara ilişkin detaylıca konuşacağız. Meydanlara inen ve bizi destekleyen halkınıza da çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen liderler görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Başbakan Nehammer, Bucha'yı da ziyaret etti. Görüşmede ikili ilişkilerimizi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesine ilişkin desteği, Rusya'ya uygulanması gereken yaptırımları da konuştuk. İnsani yardımlar ve silah yardımları için de teşekkür ederim. Avrupalı liderlerin hepsi olmasa da bazıları Ukrayna'ya geliyor bu güzel bir sinyal. Rusya'dan arta kalanları kendileri görüyor" dedi.

"İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"

Avusturya Başbakanı Nehammer görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "Ukrayna halkı çok zor zamanlardan geçiyor. Avusturya Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz. Adalet nerde yok olduysa oraya yardım etmek gerekir. Avusturya yaptırımları tamamen destekliyor ve kendi imkanlarıyla yardım ediyor. Yaptırımları artıracağız. Yeni yaptırım paketi kabul edildi ve bu sonuncusu olmayacak. Avusturya Mariupol'de insani koridorların açılması konusunda destek verecek. Ukrayna'dan savaştan kaçarak ülkemize gelenlere yardım edeceğiz. Bucha'da korkunç şeyler yaşandı. Bu savaş suçlarıyla uluslararası ceza adalet sistemi ilgilenmeli" açıklamasını yaptı.

Avusturya Başbakanı Nehammer: İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Avusturya Başbakanı Nehammer: İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Avusturya Başbakanı Nehammer: İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya Başbakanı Nehammer: 'İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz'Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya Başbakanı Nehammer: "İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz"Nehammer Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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