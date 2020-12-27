Son dakika haber | Avusturya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Avusturya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

27.12.2020 16:24
Son dakika haber | Avusturya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Avusturya da aşılama çalışmalarına başladı.

Avusturya da aşılama çalışmalarına başladı. Ülkede ilk aşılananlar 80 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın oldu.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar başladı. Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelere Avusturya da eklendi.. Ülkede ilk aşılananlar 80 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın oldu.

AVUSTURYA BAŞBAKANI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmid ve Avusturya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Thomas Szekeres ilk aşılamanın yapıldığı Viyana Tıp Üniversitesi'ni ziyaret ederek, gönüllü olan vatandaşlarla görüştükten sonra ilk aşılama konusunda basın toplantısı düzenledi.

"İLK 5" GÖNÜLLÜYE AŞI YAPILDI

Kurz, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ve Avusturya'da ilk aşıların uygulanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kurz, bütün yıl boyunca hayatın her alanında değişime sebep olan pandemi ile savaştıklarını vurguladı. Bugün itibari ile pandeminin bitmediğini ancak aşının virüsü yenmek için ilk adım olduğunu vurgulayan Kurz, "Bugün Avusturya Tıp Üniversitesi'nde ilk beş kişi virüse karşı aşılandı. Aşıyı olan ilk kişi, Marchfeld'de yaşayan Bayan Hofer oldu. Hofer, aşının ardından aile ile torunlarını tekrar görebildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

"DİĞER AŞI ETKEN MADDELERİNE YAKIN ZAMANDA İZİN VERİLECEK"

Kurz aşı kampanyasının üç aşamasını hatırlatarak, bu sırada özellikle bakım evleri ve tıbbi personeline odaklanılacağını, üçüncü aşamada ise aşının Avusturya'daki tüm insanlara sunulacağını söyledi. Biontech/Pfizer, AB dahilinde ruhsatı alacak birkaç aşı maddesinden biri olacağını hatırlatan Kurz, "Yapılan her aşı ile normal hayat şartlarımıza bir adım daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği, Avusturya, Biontech, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avusturya'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı - Son Dakika


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