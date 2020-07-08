Son dakika haber | Avusturya'da kanyondan düşen kaya 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Avusturya'da kanyondan düşen kaya 2 kişinin ölümüne neden oldu

Bir son dakika haberine göre Avusturya'nın Steiermark bölgesinde yer alan Barenschützklamm kanyonunda kaya düşmesi sonucu 2 kişi öldü, en az 8 kişi de yaralandı.

Avusturya'nın Steiermark bölgesinde yer alan Barenschützklamm kanyonunda kaya düşmesi sonucu 2 kişi öldü, en az 8 kişi de yaralandı.

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Avusturya'nın Steiermark bölgesinde yer alan ünlü Barenschützklamm yürüyüş alanında kaya düştü. Düşen kayanın 51 yaşındaki bir Macaristanlı ve 21 yaşındaki Avusturyalı bir ziyaretçiye isabet ettiği bildirildi. Olay yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu söz konusu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Arama kurtarma ekipleri, çalışmalara destek amacıyla kanyon tırmanışı için uzmanlarından yardım istedi. Bölgeye ayrıca, 4 kurtarma helikopteri sevk edildi. Yaralılar, helikopterle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Polis, bölgenin ziyaretçilere kapatıldığını aktardı.


Graz şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alan Barenschützklamm, Avusturya'nın en uzun vadilerinden biri ve bölgeye sadece yürüyerek ulaşılabiliyor. Bölgede 160 metreden fazla ahşap köprü ve merdiven bulunuyor. - VİYANA

Avusturya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Avusturya'da kanyondan düşen kaya 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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