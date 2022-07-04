Bölge savcısı, askerin savunmasını reddederek, şahsın Viyana Garnizonu ve çeşitli spor tesislerinde Hitler selamı verdiği ve dijital platformlarda da Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Mahkeme, söz konusu askerin Nazi üniforması başta olmak üzere o döneme ait çok sayıda propaganda unsurunu evinde bulundurduğu, çeşitli platformlarda Nazi selamı verdiği gerekçesiyle yürütülen davada kararını açıkladı.

Kaynak: AA

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Avusturya'da Nazi propagandası yapan asker 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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