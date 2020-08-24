Son dakika haber: Avusturya'dan Rus diplomata sınır dışı kararı - Son Dakika

Avusturya Hükümeti, ülkede endüstri casusluğu yaptığı gerekçesiyle bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Avusturya Hükümeti tarafından ülkede görev yapan bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın tutumlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek "persona non grata" yani "istenmeyen kişi" olarak ilan edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Rusya tarafının bilgilendirildiği belirtilerek Rus diplomatın 1 Eylül tarihine kadar Rusya'ya dönmemesi durumunda zorla sınır dışı işlemi gerçekleştirileceği belirtildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Claudia Turcher, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesi bilgisini doğrulayabilirim. Diplomatın davranışları Viyana Anlaşmasına aykırıydı" dedi. - MOSKOVA