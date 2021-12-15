Üye Girişi
Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı

15.12.2021 14:35
Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTEK Okulları Bilim Merkezi, dünya genelinde gerçekleştirilen "Uluslararası Ay Gözlem Gecesi" kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenledi.

İSTEK Okulları Bilim Merkezi, dünya genelinde gerçekleştirilen "Uluslararası Ay Gözlem Gecesi" kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenledi. İSTEK Okullarının 23 kampüsünden 108 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışma aralık ayında sonuçlandı. Yarışmanın sonunda birinci ve ikinci olan öğrenciler teleskop, üçüncü öğrenci ise dürbün kazandı.

Astrofotoğrafçı Mustafa Aydın, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ve İSTEK Okulları Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş'ten oluşan jüri, öğrencilerin çektiği fotoğrafları görsel kompozisyon, renk, fotoğraf çekim tekniklerinin uygulanması ve özgünlük gibi detaylara göre değerlendirdi.

BU TÜR YARIŞMALARI TEKRARLAYACAĞIZ

İSTEK Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş "Orijinal bir görüntü karesi yakalamak planlama yapmayı ve uygulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle gökyüzü fotoğrafçılığı genç meraklıların bilimsel ve artistik becerilerini geliştireceği bir uğraştır; önümüzdeki yıllarda bu tür yarışmaları tekrarlayacağız" dedi.

Yarışmanın birincisi İSTEK Kemal Atatürk Okullarından Emir Mert Özer, ikincisi İSTEK Bilge Kağan Okullarından Necla Burcu Bozkurt, üçüncüsü İSTEK 1915 Çanakkale Okullarından Melis Kanar oldu. Yarışmanın sonunda birinci ve ikinci olan öğrenciler teleskop, üçüncü öğrenci ise dürbün kazandı.


Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı
Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı
Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi         
14:38
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı! Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!         
14:26
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Ay'ı fotoğraflayan öğrenciler teleskop kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement