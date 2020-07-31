Son dakika haber... AYAFOSYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILINDI

Son dakika haberi... Sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gelenler camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı.

Sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gelenler camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Sabah namazını kılmak isteyenler gece saatlerinde cami önüne gelmeye başladı. Camide yapılan dezenfekte çalışmalarının bitmesinin ardından 03.30 sıralarında vatandaşlar Ayasofya meydanına girdi. Camide yer kalmadığı için yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler camiden okunan kuranı kerimi dinledikten sonra sabah ezanının okunmasıyla yerlere serilen hasırlarda sabah namazını kıldı. O anlar havadan görüntülendi

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:21

Kaynak: DHA

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