Son dakika haber... Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

SİVAS'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda yaşandı. Apartmanda ses duyan bina sakinleri, asansör kapısına ayağı sıkışan bir kedi gördü. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağında ezik oluşan kediye su içeren ekipler, daha sonra kediyi tedavisi için veterinere götürdü. Sahipsiz olduğu öğrenilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.