ELAZIĞ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşeği köylüler kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında meydana geldi. Bir eşeğin ön ayaklarının çelik telle bağlandığını gören köylüler, durumu köy muhtarı Mehmet Ekinci'ye bildirdi. Muhtar Ekinci, köylülerle, 3 kilometre uzaklıkta olan eşeğin bulunduğu yere gitti. Ekinci, pense yardımıyla teli keserek eşeği kurtardı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: AYAKLARI BAĞLANIP, ÖLÜME TERK EDİLEN EŞEK KURTARILDI - Son Dakika