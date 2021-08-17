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AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR - Son Dakika

AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR

17.08.2021 17:43

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 14 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde, kayıp 8 kişi aranırken, başlatılan temizlik çalışmasıyla da selin izleri silinmeye çalışılıyor.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 14 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde, kayıp 8 kişi aranırken, başlatılan temizlik çalışmasıyla da selin izleri silinmeye çalışılıyor. Selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde, 37 yıl önce yaşanan heyelan sonrası inşa edilen ve son yaşanan selde hasar gören afet evlerinin yıkımı da başladı.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. Bölgede çalışmalara devam eden ekipler, afetin izlerini de silmeye çalışıyor.

AFET EVLERİ HASAR GÖRDÜ

İlçede selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde, 37 yıl önce yaşanan heyelan sonrası inşa edilen ve en son sel afetinde hasar gören afet evlerinin yıkım işlemlerine de başlandı. Ekipler gün boyu iş makineleriyle tahliyesi sağlanan evlerde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Evleri yıkılacak olan vatandaşlar ise selden arta kalan eşyalarını alıp, kamyonlara yükledi. Köydeki afet evlerinin çoğunun ağır hasar aldığı öğrenildi.

KÖPRÜ KULLANIMA AÇILDI

Sel nedeniyle bir bölümü yıkılan ve kullanıma kapatılan yaya köprüsü de çalışmaların ardından tekrar kullanıma açıldı. İlçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün ulaşıma açılması halkı da sevindirdi. Köprü olmayınca ilçede büyük sıkıntı yaşandığını söyleyen Aykut Esen, Ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya köyüme geldim. Köprü olmayınca sıkıntı çekiliyor. Kurulan yeni köprünün açılmasını bekliyoruz dedi.

'İLAÇLARIMI ALAMIYORDUM'

Bir haftadır zorluk çektiklerini belirten Rabia Baykuş da Bir haftadır ilaçlarımı almaya gidemiyordum. Bugün karşıya geçip aldım. Köprüyü yapanlardan razı olsun diye konuştu. İlçede yaşayanlar olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten Ergin Yüksel, Yaya köprüsünün açılması bizim için çok iyi oldu. Sonuçta alışveriş yapmak için karşıya geçiyoruz. Ama köprü yeniden yapılırsa daha iyi olur dedi.

'BÜYÜK SIKINTI YAŞADIK'

Karşıdan karşıya geçemedikleri için sıkıntı yaşadıklarını anlatan Furkan Çördük ise Devletimiz sağ olsun köprüyü onardı. Artık bu sıkıntıyı aştık. Şimdi de yeni köprü kuruldu, açılmasını bekliyoruz. Yapanlara teşekkür ediyoruz diye konuştu.

AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR
AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR

Hisarcık, Ayancık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYANCIK'TA SELDE HASAR GÖREN 37 YILLIK AFET EVLERİ YIKILIYOR - Son Dakika


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