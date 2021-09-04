Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.
Sinop Valiliğince, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde suya kapılarak hayatını kaybedenler için Sahil Camisi'nin avlusunda mevlit programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen mevlide selde ölenlerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler için okutulan mevlide katıldı - Son Dakika