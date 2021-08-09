Ankara'nın Ayaş ilçesinde, sanayi sitesinde meydana gelen ve maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş sanayi sitesindeki mobilyacı dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara İtfaiyesine bağlı Ayaş, Sincan ve Beypazarı'nda görevli ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çalışmalarda, ASKİ'den iki su tankeri de kullanıldı.

Çevrede maddi hasara neden olan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.