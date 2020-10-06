Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek - Son Dakika

Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek

Son dakika haber: KARAMAN'da saat tamircisi Ali Hilmi Uysal, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için basılan hatıra madeni parayı, kadranına koyarak kol saati yaptı.

Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek, System.String[]

KARAMAN'da saat tamircisi Ali Hilmi Uysal, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için basılan hatıra madeni parayı, kadranına koyarak kol saati yaptı. Daha önce de 15 Temmuz anısına basılan madeni parayla yaptığı kol saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Uysal, "Nasip olursa Ayasofya hatıra parasına işlenen saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi.

Karaman'da 20 yılı aşkın süredir saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, aralarında ünlü sanatçı ve iş insanlarının da bulunduğu müşterilerine özel tasarım yapmasıyla da tanınıyor. Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu ve kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak, yaptığı kol saatini hediye etmişti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye etti. Uysal, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için basılan hatıra madeni parayı kadranına koyarak kol saati yaptı. Yaptığı özel tasarım saati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Uysal, "Ayasofya'mız kanayan bir yaramızdı. Elhamdülillah zincirlerini kırdı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere minnettarız. Böylesine önemli bir anı mesleğim gereği saate taşıdım. Bu tarz benzeri tasarımlarım hali hazırda var. Bir dönemin buruk özlemini yaşadığı bir ana, sanatımla bir ayrıcalık katabildiysem ne mutlu bana. Ben saatlerde bu tarz ve benzeri tasarımlar yapmaktayım. Eski cep saatlerini kol saatlerine dönüştürüyorum. Yine daha önce 15 Temmuz hatıra parasını saate taşımıştım, o saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek nasip oldu. Nasip olursa Ayasofya hatıra parasına işlenen saati de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Ben eski mekanik saatlerde kişiye özel hareketli tasarımlarda yapmaktayım. Mesleğimin mekanik tarafı dijital çağın vermiş olduğu yeniliklerle her geçen gün biraz daha yok olmaya yüz tutuyor. Ben elimden geldiği kadar mesleğimin mekanik yönünü ayakta tutmaya çalışıyorum. Orhan Gencebay başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız ve önemli iş insanlarına ve sanatçılara birçok kişiye özel saat tasarımı yaptım" dedi.


Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek
Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, Hilmi Uysal, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ayasofya hatıra parasına tasarladığı saati, Cumhurbaşkanına hediye edecek - Son Dakika


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