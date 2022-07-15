Son dakika haber... Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Okundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Okundu

15.07.2022 15:02
Son dakika haber... Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Okundu

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Ayasofya Camii'nde hatim duası okundu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Ayasofya Camii'nde hatim duası okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesinde bugün Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda, şehitler için yapılan hatimlerin duası okundu.

Hatim duasına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Namazdan önce caminin içi dolarken içeriye giremeyen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda cuma namazı kıldı ve şehitler için dua etti.

Mevlidi Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda, Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve su dağıtıldı.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Okundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Okundu - Son Dakika
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